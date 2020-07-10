Луганщина в огне, розовое озеро и «дымовой флаг»
Луганщина в огне, розовое озеро и "дымовой флаг"
Фото недели
10.07.2020 17:17
Укринформ
События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.
Фото: Алексей Ковалёв
Возле села Осколоновка Новоайдарского района Луганщины в понедельник, 6 июля , возник лесной пожар. Его локализовали в четверг, 9 июля, а по состоянию на утро пятницы открытого горения не наблюдалось, только тление древесины. Лесной пожар возник на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га. Подтверждена гибель 5 человек. Полиция открыла уголовное производство по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса.
Фото: Алексей Ковалёв
Утром 7 июля пожар локализировали впервые, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огнем здесь уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов (на фото). Кроме того, уничтожено 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро".
Фото: Евгений Котенко
В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения представление об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
Как сообщалось, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора объявили подозрение Порошенко в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначения на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко. Судья Печерского райсуда Сергей Вовк в среду, 8 июля, продолжил избирать меру пресечения Порошенко по делу о якобы незаконном назначении Семочко. Прокуроры просили суд обязать Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и не перемещаться по территории Украины без разрешения следователя. Также прокуроры 8 июля заявили о завершении следствия по делу назначения Семочко и вручение Порошенко соответствующего постановления об этом.
Фото: Елена Худякова
В столичном парке им. Тараса Шевченко состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар — подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам организаторов, целью акции стало привлечение внимания к доказательствам невиновности и фактам фабрикации дела Шеремета.
Фото: Евгений Котенко
Украинцы отпраздновали Ивана Купала. А в столичном Гидропарке к празднику презентовали благотворительный онлайн-марафон мирового украинства, посвященный 50-летию песни Владимира Ивасюка "Червона рута".
Фото: Дмитрий Смольенко
Неделя оказалась богатой на рекорды. Так, в Запорожье установили патриотический рекорд "Самый большой флаг Украины из дымовых шашек".
Фото: Владимир Тарасов
А в Киеве представительница модельного бизнеса Мила Кузнецова получила диплом от Национального реестра Книги рекордов Украины в номинации "Самая большая женская натуральная грудь". Женщина имеет 13-й размер груди и решила это зафиксировать.
Фото: Владимир Тарасов
В свою очередь национальная рекордсменка прошлого года в номинации "Самые длинные детские волосы" Елена Корзенюк сейчас замахнулась на мировой рекорд — подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса.
Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.
Фото: Алексей Ковалёв
Последствия пожара в поселке Вовчий на Луганщине.
Фото: Евгений Котенко
Участники акции протеста у здания Дарницкого районного суда Киева против народного депутата от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, который подал иск против журналиста Вахтанга Кипиани за его книгу "Дело Василия Стуса".
Фото: Евгений Котенко
Мужчина на территории Международного аэропорта "Борисполь".
Фото: Сергей Гудак
Полицейский в маске едет на велосипеде в Ужгороде.
Фото: Дмитрий Смольенко
Сотрудник ГСЧС проверяет сельскохозяйственную технику во время профилактического рейда в местах сбора урожая на Запорожье.
Фото: Дмитрий Смольенко
Закат на Геническом озере на Херсонщине.
Фото: Дмитрий Смольенко
Туристические достопримечательности Херсонщины "окрыляют".
Фото: Николай Мякшиков
Участник учебно-профилактического мероприятия по предупреждению несчастных случаев на воде в Днипре.
Фото: Геннадий Минченко
Люди в лодке плывут по Днепру в Киеве.
Фото: Юрий Рыльчук
Роза после наводнения в селе Петрилив на Ивано-Франковщине.
Фото: Сергей Гудак
Махаон сидит на цветке лаванды в Ужгороде.
По материалам: ukrinform.ru