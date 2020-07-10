На Банковой одиннадцатый день протестуют шахтеры
На Банковой одиннадцатый день протестуют шахтеры
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10.07.2020 13:26
Укринформ
В Киеве под стенами Офиса Президента 11-й день продолжается Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров, требующих решить проблемы угольной отрасли страны.
Об этом на своей странице в Facebook 10 июля сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ), народный депутат Михаил Волынец.
"Одиннадцатый день Всеукраинской бессрочной акции протеста шахтеров. Угольные регионы должны жить! Даже если это не совпадает с бизнес-планом некоторых слуг народа", — отметил профсоюзный лидер.
Ранее он сообщал, что протестующие рассчитывают, что очень скоро все украинские шахты выйдут из вынужденного простоя, а горняки вернутся к работе.
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По словам Волынца, Центрэнерго должно проявить государственную позицию и предоставить приоритет украинскому углю, который должен закупаться на государственных шахтах. Остальное, по его убеждению, Центрэнерго может покупать на свободном рынке, по конкурентным ценам и условиям, которые удовлетворяют стороны.
В акции протеста в Киеве, стартовавшей 30 июня, участвуют шахтеры ГП "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Первомайскуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь" и работники других угледобывающих предприятий страны.
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Горняки и их жены продолжают бастовать под стенами Офиса Президента, пытаясь таким образом привлечь внимание к своим проблемам.
По материалам: ukrinform.ru