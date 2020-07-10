Повышение пенсии в Украине: Шмыгаль озвучил новые суммы и назвал даты

Стало известно о том, что Денис Шмыгаль анонсировал новый рост пенсий. Кабмин заявил, что с 1 июля 2020 минимальная пенсия будет составляет 1712 грн, а к концу года она вырастит на целых 6%. В следующем же году, как сказал премьер-министр, показатель минималки поднимут на 1500.

Об этой информации сообщили «Украинские новости», передает «НБН».

Отмечается, что уже в сентябре этого года украинских пенсионеров ждет повышение выплат уже в сентябре. Оно достигнет 5,9%. Иными словами, выплата достигнет 5000 гривен. Более того, премьер пообещал, что в 2021 году этот показатель приумножат. Таким образом с 1 января 2021 она составит 6000, а уже 1-го июля того же года – 6500 гривен.

«В Украине, в самом деле, быстро растут цены. Это в будущем позволит малообеспеченным семьям сохранить свой уровень доходов», — сообщил на этом фоне Егор Комов.

Также в Кабмине сообщили, что наряду с минималкой вырастит и пенсия тех людей, которые выполнили требования по стажу. Известно, что для мужчин он составляет 35 лет, а для женщин 30. В Правительстве сообщили, что эти люди будут иметь полное право на выплаты в размере не менее 40% минималки. С 1 января 2021 – 2400 гривен, и уже с 1 июля 2021 – 2600.

Как сообщалось ранее, Зеленский обнажил свое истинное лицо – Азаров рассказал о «скандальных» инициативах президента.