Правительство Нидерландов будет судиться с Россией из-за сбитого над Донбассом самолета МН 17

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Иск против Российской Федерации Нидерланды будут подавать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Катастрофа МН 17
Катастрофа МН 17. Фото — focus.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Нидерландского правительства.

«Сегодня мы приняли решение подать иск в ЕСПЧ. Этим шагом мы хотим максимально поддержать жалобы родных погибших в авиакатастрофе МН 17. Добиться справедливости в данной ситуации — это приоритет нашего правительства и своим иском мы приближаемся к этой цели», — рассказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Он добавил, что о своем решении уже проинформировали Совбез ООН.

Напомним, ранее мы писали, что одного из обвиняемых по делу МН 17 арестовали в «ДНР».


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