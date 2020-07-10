Сейчас долгов по зарплате перед шахтерами практически нет — Герус

10.07.2020 21:46

Укринформ

На сегодня долгов по зарплате перед шахтерами практически нет, есть только локальные проблемы на шахте "Надежда" и некоторых других.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, сообщает корреспондент Укринформа.

"За последние месяцы проблемы с шахтерами были существенно решены — особенно, с шахтерами государственных шахт. И на сегодня долгов по зарплате перед ними почти нет. Есть локальные проблемы на шахте "Надежда" и некоторых других, но серьезной масштабной проблемы нет", — отметил Герус.

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Он также добавил, что импорта электроэнергии из Российской Федерации уже несколько месяцев нет.

Как сообщалось, правительство недавно отчиталось, что направило на зарплаты шахтерам 3,5 млрд грн в течение шести месяцев.

Кроме того, для выплаты долгов по заработной плате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий 26 июня перечислено 339 млн грн. Минфин, по предложению Минэнерго, совершил приближение бюджетных ассигнований по программе "Реструктуризация угольной отрасли" с ноября – декабря на июнь.

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По состоянию на 1 июля 2020 общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате за 2015-2020 годы составляет 271 млн грн. (в том числе по 2020 год – 124 млн грн). Минэнерго пояснило, что указанную задолженность возможно погасить лишь средствами, полученными от реализации угольной продукции.

По материалам: ukrinform.ru