Среди пограничников подтверждены еще три случая COVID-19

10.07.2020 01:56

Укринформ

За прошедшие сутки подтверждены три новых случая инфицирования украинских пограничников коронавирусом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"За прошедшие сутки подтверждены три новых случая инфицирования пограничников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также поступили результаты тестов работницы ведомства из Львовщины, умершей на прошлой неделе в больнице. У 65-летней женщины были сопутствующие болезни, а ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус, информируют в ГПСУ.

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Таким образом, по состоянию на 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы зафиксированы 117 положительных тестов на COVID-19. Среди общего количества инфицированных выздоровел 81 человек, еще 34 продолжают лечиться — 13 стационарно и 21 амбулаторно. Зафиксированы два летальных исхода.

Под контролем медиков также находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.

Как сообщалось, по состоянию на 9 июля в Украине лабораторно подтверждены 51224 случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23784 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 810 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru