Степанов напомнил, кто в группах риска во время пандемии COVID-19

10.07.2020 09:59

Укринформ

Во время пандемии COVID-19 в группе риска оказались люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и лица старше 60 лет.

Об этом на брифинге в пятницу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается сахарного диабета, мы всегда говорили, что эти люди входят в группу риска по заболеваемости COVID-19. Также в эту группу риска входят люди, которые имеют другие сопутствующие заболевания, например, сердечно-сосудистые или хронические заболевания легких, а также те, кто старше 60-65 лет. Это люди, которые входят в группу риска при заболевании COVID-19. Поэтому обращаюсь к ним: будьте максимально осторожными, пользуйтесь советами и рекомендациями Минздрава относительно вашей защиты, пользуйтесь масками, соблюдайте социальную дистанцию, пользуйтесь антисептиками", — сказал Степанов.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10 июля в Украине зарегистрированы 52 043 случая COVID-19, за сутки — 819 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru