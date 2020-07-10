Степанов: в Украине более 300 больниц оказались на грани существования

10.07.2020 10:25

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов требует от НСЗУ ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы.

Об этом он заявил на брифинге 10 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры, дано соответствующее поручение, уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились увольнения наших медицинских работников", — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что в результате второго этапа медицинской реформы некоторые медучреждения имеют дефицит средств по сравнению с 2019 годом. По его словам, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования и имеют дефицит государственного финансирования более 50%.

"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. Т.е. это такая палитра всех без исключения видов больниц", — добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, Степанов 5 мая заявил, что медреформа в Украине, в том виде, в каком она есть сейчас, предусматривает увольнение около 50 тысяч медицинских работников и закрытие более 300 больниц. Все это, по его словам, из-за дефицита финансирования. «Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению. Начнется стремительное распространение таких болезней, как туберкулез», — сказал Степанов.

Он сообщил, что команда Минздрава работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц. По его словам, это не означает, что будет свертывание реформы, а наоборот, ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки.

В Украине 1 апреля начался второй этап медицинской реформы. Им предусмотрено, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, получать средства по договору с НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru