Суд по делу Медведчука о запрете книги о Стусе перенесли на август

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10.07.2020 17:34

Укринформ

Дарницкий районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука по книге Вахтанга Кипиани о поэте Василии Стусе.

Такое решение огласила судья на заседании в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

Сегодня, 10 июля, суд не успел принять решение по делу.

Суд по делу Медведчука о запрете книги о Стуса / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

"В связи с окончанием рабочего дня по делу объявляется перерыв. Мы остановились на листе 125 первого тома", — отметила судья, но не назвала дату следующего заседания.

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Вместе с тем позже некоторые СМИ сообщили, что заседание состоится 14 августа.

Как сообщалось, Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Вахтанга Кипиани в конце августа 2019 года. Медведчук отрицает 9 эпизодов из книги и требует запретить ее распространение.

Медведчук был государственным назначенным адвокатом Стуса.

По материалам: ukrinform.ru