Ткаченко анонсировал национальные круглые столы в различных городах страны

10.07.2020 18:49

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал программу «Национальных круглых столов» в разных городах страны.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Культура — это не только искусство, культура — это о людях. Наша цель — объединить нацию во имя прогресса и прорыва страны, а также отпора агрессору. Именно поэтому сегодня так актуально начать культурный диалог в украинском обществе. Для этого начинаем программу «Национальных круглых столов». Проект направлен на то, чтобы проявить чувственные темы в культурных вопросах", — отметил он.

Всего запланировано 7 круглых столов в разных городах — Черновцы, Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Острог, Полтава. Каждый круглый стол будет посвящен отдельной теме и будет иметь своего координатора.

Он отметил, что первое обсуждение пройдет в начале августа, а первый круглый стол — уже в сентябре. Дискуссия ученых обязательно будет доступна и в онлайн.

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Круглые столы будут по темам: Историческое направление (Исторические фигуры, Самоидентификация и т.п.); Культурное направление (Музыка, Изобразительное искусство, Литература); Духовное направление (Религия, Церковь); Языковое направление; Философское направление («Право на счастье», «Культура диалога»); Экологическое направление.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

По материалам: ukrinform.ru