В украинских СИЗО и тюрьмах — более 300 россиян

Общество
Таисия Слепцова0
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В украинских СИЗО и тюрьмах - более 300 россиян

В украинских СИЗО и тюрьмах — более 300 россиян

10.07.2020 07:26

Укринформ

В следственных изоляторах и тюрьмах Украины сейчас находятся более 300 граждан РФ.

Об этом говорится в ответе Государственной уголовно-исполнительной службы на запрос Радио Свобода.

«По состоянию на 1 июня 2020 года в следственных изоляторах содержалось 720 иностранных граждан, из них 126 граждан Российской Федерации. В учреждениях исполнения наказаний держалось 459 иностранных граждан, из них 184 человека, которые являются гражданами Российской Федерации», – заявили в ГУИС.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в украинских СИЗО содержали 130 россиян, еще 206 – в учреждениях исполнения наказаний.

По материалам: ukrinform.ru


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