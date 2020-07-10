За полгода СБУ разоблачила 372 должностных лица, совершивших преступления

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10.07.2020 11:52

Укринформ

В течение первого полугодия 2020 года сообщено о подозрении в совершении коррупционных и других преступлений 372 должностным лицам. Эти должностные лица фигурируют в 301 уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности, СБУ разоблачила 152 случая взяточничества, которые квалифицируются по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Например, руководитель одной из облгосадминистраций через посредника требовал "дань" у должностных лиц других госструктур. Сумма взятки в течение года должна была составлять 1,8 миллиона гривень. Другой случай — чиновник Государственной фискальной службы в Полтавской области через посредника требовал от предпринимателя 85 тысяч долларов США. Вместо этого он обещал вернуть изъятое при обыске имущество и не привлекать к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 фактов взяточничества были задокументированы СБУ в процессе разоблачения организованной преступной группы на Луганщине. В нее входили несколько должностных лиц территориального органа Держгеокадастра. Неправомерную выгоду они получали от частных предпринимателей, работающих в области землеустройства.

Среди чиновников, которые привлекаются к уголовной ответственности, — начальник, его заместитель и шесть сотрудников Павлоградского отдела полиции (совершали преступления в составе преступной организации), чиновник ГУ ГСЧС в Одесской области, прокурор одной из местных прокуратур и заместитель председателя районного суда Харькова, председатель одного из районных судов на Ривненщине и т.п.

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Кроме того, по материалам СБ Украины в первом полугодии 2020 года к разным видам и срокам наказания приговорено 61 должностное лицо, а 85 — освобождены от занимаемых должностей.

Фото: пресс-центр СБУ

По материалам: ukrinform.ru