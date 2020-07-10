За три года в Украине зафиксировали 239 нападений на журналистов — JFJ

10.07.2020 15:16

Укринформ

Эксперты лондонского фонда Justice for Journalists (JFJ, "Справедливость для журналистов") установили, что в Украине относительный показатель атак против журналистов составляет около 2 на 100 тысяч населения.

Это ставит ее на шестое место, между Кыргызстаном и Казахстаном, среди 12 постсоветских стран по степени риска для работников СМИ, свидетельствует исследование фонда, опубликованное на сайте Национального союза журналистов, партнера JFJ в Украине.

«Показательно, что в зонах боевых действий — Донецкой и Луганской областях — за последние 3 года зафиксированы 43 нападения на журналистов, тогда как в Киевской области — 385. Соответствующие выводы содержатся в опубликованной заключительной части цикла исследований JFJ атак против сотрудников СМИ в постсоветских странах за период с 2017 по 2019 год. Она посвящена Беларуси, России и Украине», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Украина, в частности, входит в число стран, где, как и раньше, широко распространены физические атаки на сотрудников СМИ. За период с 2017 по 2019 год в Украине было зафиксировано 239 случаев физических атак, один журналист — Вадим Комаров — умер от травм, полученных при избиении.

Почти 28% всех зафиксированных нападений на сотрудников СМИ в Украине составляют атаки физического характера (избиение, похищение, покушение на убийство), а более чем в половине случаев нападавшие не были связаны с властью. В отличие от соседних стран, в Украине превосходящими способами давления на журналистов являются травли и запугивания, в частности в киберпространстве, а также повреждение и отбор имущества и документов.

В 22% случаев физические нападения на журналистов осуществлены представителями власти, в 51% — обычными гражданами, в остальных случаях — неизвестными.

Наиболее распространенный метод давления на сотрудников СМИ, который освещается традиционными и цифровыми медиа Украины — атаки и угрозы нефизического характера и в киберпространстве, прежде всего травли, запугивания, угрозы насилием и смертью. Сотрудники украинских СМИ также регулярно сталкиваются с похищением и распространением их личных данных.

Также эксперты Фонда «Справедливость для журналистов» отмечают, что в 2017-2019 годах украинские власти регулярно использовали механизм запрета на въезд для иностранных журналистов (преимущественно российских) и осуществляли их депортацию.

При этом информация далеко не обо всех угрозах и атаках разного типа попадает в СМИ. Угрозы нефизического характера и несмертельные физические атаки происходят настолько часто, что воспринимаются большинством журналистов, работающих в Украине, как неотъемлемая часть их повседневной профессиональной деятельности, а поэтому не становятся поводом для широкой огласки или обращения за защитой в правоохранительные органы.

Хотя в Украине общее количество атак на журналистов постепенно снижается, однако риск физических нападений остается высоким. Способствует усилению бдительности журналистов эффективно организованный мониторинг угроз и нефизических атак. За счет этого, возможно, удается предотвратить более тяжкие преступления. В то же время работа власти по расследованию преступлений против журналистов, поиску и наказанию виновных не выглядит эффективной.

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Как отмечается, в ходе исследования было выявлено и проанализировано 868 случаев атак/угроз против профессиональных и общественных сотрудников СМИ и редакций традиционных и онлайн-изданий в Украине. Данные для исследования были собраны методом контент-анализа открытых источников на украинском, русском и английском языках. Также в докладе использовались данные экспертного опроса более 200 пострадавших сотрудников СМИ, проведенного в рамках проекта Национального союза журналистов Украины «Индекс физической безопасности».

Как сообщалось, НСЖУ за шесть месяцев 2020 года зафиксировала 40 инцидентов с применением силы в отношении представителей СМИ.

По материалам: ukrinform.ru