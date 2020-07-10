Зеленский продал дом под Киевом и перебрался в Конча-Заспу — ОП

09.07.2020 23:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский продал дом в с. Иванковичи в Киевской области и временно переехал со своей семьей в государственную резиденцию "Конча-Заспа".

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", — говорится в сообщении.

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В Офисе отметили, что соответствующая информация была внесена в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

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Как отмечается, Президент с семьей временно проживают в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Напомним: недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на Президента Украины Владимира Зеленского два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

По материалам: ukrinform.ru