Зеленский с семьей живет на вилле в Конча-Заспе, которую перед выборами обещал «отдать деткам»

Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что Владимир Зеленский начал проживать на госдаче, которая расположена в Кончва-Заспе. Примечательно, что во время предвыборной кампании он предлагал передать государственные резиденции детям.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Михаила Ткача.

«»Кортежи — н…й! Ваши льготы — н…й! Дачи — н…й!» — сказал как-то актер Зеленский и смог завоевать доверие миллионов избирателей, которые так устали от политиков с их кортежами и госрезиденциями», — пишет Ткач.

Он также напомнил, как перед вторым туром президентских выборов, в апреле 2019 года, тогда ещё кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина» сказал:

«Ну ребята, в тех резиденциях пускай живут какие-то дети… Можно сделать лагеря для отдыха. Чтобы там были люди, которым это и правда нужно. Ну что резиденция? Я вообще не понимаю, в чем их смысл».

Но вот уже через месяц после инаугурации, пишет журналист, уже официальный президент Зеленский с семьей поехал «осмотреть» дачу в Конча-Заспе, где 10 лет проживал третий президент Виктор Ющенко:

«Несколько месяцев здесь будут делать ремонт за деньги из Госбюджета. А уже через год своего президентства Зеленский будет жить на этой даче. Прямо сейчас он проживает здесь».

Ткач отметил, что дача в Конча-Заспе — это большой дом с тремя этажами, площадью более 2000 кв. метров. Вокруг ещё несколько гектаров. В доме есть 4 спальни, в санузлах изделия из мрамора, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и комната для массажа:

«Вы только взгляните на этот дворец! Вот он, «конец эпохи бедности»!».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский продал дом под Киевом.