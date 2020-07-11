К ослаблению карантина не готовы шесть областей

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11.07.2020 11:59

Укринформ

По состоянию на 11 июля шесть регионов Украины не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Тернопольская, Черниговская области.

Данные по определенным критериям из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований составляет меньше, чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Как сообщал Укринформ, накануне в списке областей, не готовых к ослаблению карантина, была еще Харьковская область.

По состоянию на 11 июля в Украине лабораторно подтверждены 52 843 случая COVID-19, из них 1372 летальных, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru