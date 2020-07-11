На судне "София" обнаружили коронавирус у большинства членов экипажа — Степанов

11.07.2020 16:15

Укринформ

Судно «София», у большинства членов экипажа которого выявлена коронавирусная инфекция, находится на карантине, больные — под наблюдением врачей.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

«Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине. По словам руководителя Минздрава, коронавирусная инфекция была выявлена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации», — говорится в сообщении.

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В то же время других деталей об этой вспышке коронавируса в пресс-службе главы государства и Минздрава не предоставили.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 1 372 летальных, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru