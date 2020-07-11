Нападение на авто Укрпочты: сегодня суд будет избирать меру пресечения

11.07.2020 16:14

Укринформ

Суд в субботу, 11 июля, рассмотрит ходатайство следователей об избрании меры пресечения четырем подозреваемым в нападении на автомобиль "Укрпочты".

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

"Сегодня суд рассмотрит ходатайство следователей, согласованные с процессуальным прокурором, об избрании всем 4 подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей", — проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, 7 июля в Полтавской области неизвестные напали на автомобиль Укрпочты, взорвали его и похитили более 2,5 миллиона гривень. В результате нападения два человека, которые находились в автомобиле, получили телесные повреждения.

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10 июля Офис генпрокурора проинформировал, что работники правоохранительных органов установили и задержали четырех подозреваемых в нападении. Троих из них обнаружили в Киеве, одного — в Лубнах. Все они жители Полтавской области.

Им сообщили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам: ukrinform.ru