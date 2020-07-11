В Украине тестируют четыре препараты для лечения COVID-19

11.07.2020 14:09

Укринформ

В Украине продолжаются клинические исследования эффективности четырех препаратов для лечения коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни, сейчас у нас зарегистрированы четыре лекарственных средства, 4 клинических испытания идет – это «Амизон», «Амиксин», «Корвитин» и «Биомэн». Они все проходят стадию клинических испытаний». – сообщил Степанов, добавив, что после их завершения будут сделаны выводы об эффективности этих средств.

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О создании вакцины от коронавируса, Степанов напомнил, что сейчас ее нет, а ряд европейских стран уже создали альянс и сделали предзаказ будущей вакцины.

«Вакцины от COVID-19 на сегодняшний день нет. Украина активно отслеживает все испытания, которые есть в мире», — заверил министр.

По материалам: ukrinform.ru