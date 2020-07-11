В Украине за сутки коронавирус выявили у 53 детей

11.07.2020 11:40

Укринформ

В Украине за прошлые сутки коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 53 детей и 48 медицинских работников.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За прошлые сутки заболели 800 человек, из них 53 ребенка, а также 48 медицинских работников", — проинформировал министр.

Больше всего больных COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области – 119, Закарпатской — 108, в Киеве — 125.

В общем за все время пандемии заболело 52 843 человека, из них 3802 детей и 7261 медработник.

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За предыдущие сутки в целом было проведено 27159 тестирований, из них 12 565 исследований методом ПЦР, 14594 методом ИФА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 1372 летальные, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru