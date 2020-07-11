В Украине за сутки зарегистрировали 800 случаев COVID-19
В Украине за сутки зарегистрировали 800 случаев COVID-19
11.07.2020 09:49
Укринформ
В Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них за сутки – 800.
Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
В течение суток зафиксировано 27 новых летальных случаев. 861 пациент выздоровел.
Всего в Украине зарегистрировано 1372 смерти от COVID-19. Выздоровели – 25 661. Болеют сейчас – 25 810 пациентов.
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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 819 случаев коронавируса.
По материалам: ukrinform.ru