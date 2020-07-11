В Украине за сутки зарегистрировали 800 случаев COVID-19

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине за сутки зарегистрировали 800 случаев COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали 800 случаев COVID-19

11.07.2020 09:49

Укринформ

В Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них за сутки – 800.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 27 новых летальных случаев. 861 пациент выздоровел.

Всего в Украине зарегистрировано 1372 смерти от COVID-19. Выздоровели – 25 661. Болеют сейчас – 25 810 пациентов.

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Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 819 случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru


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