Зеленский — о COVID-19: Мы дошли до момента, когда выздоравливает больше, чем заражается

11.07.2020 16:01

Укринформ

Президент Владимир Зеленский уверен, что стабилизация ситуации с коронавирусом в Украине свидетельствует о правильности действий власти.

Об этом он заявил на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы дошли до момента, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, как и раньше, двигаться в соответствии с ситуацией», – подчеркнул Зеленский.

Читайте также: В Украине тестируют четыре препараты для лечения COVID-19

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 11 июля лабораторно подтверждено 52 843 случая COVID-19, из них 1372 летальных, 25 661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru