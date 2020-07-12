Стерненко заявляет, что заказчика нападения на него не ищут

12.07.2020 19:02

Укринформ

Экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу относительно третьего нападения остановили.

Об этом он написал в Facebook со ссылкой на полученную от следователя информацию.

"Расследование третьего заказного нападения на меня и поиск организаторов, посредников и заказчика покушения не происходит. Теперь официально. По сообщению следователя, производства по третьему нападению на меня остановили. Остановка производства означает и прекращение каких-либо следственных действий", — написал Стерненко.

Он утверждает, что формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство исполнителя нападения Александра Исайкула. "Исайкулу СБУ дала бежать из Украины еще 17 марта 2019 года", — заявляет Стерненко.

Он добавил, что "еще в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить его уже, чтобы не истекли сроки расследования. А главное производство необходимо было и дальше расследовать, поскольку до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайло следствие даже не пытается искать заказчика и остальных соучастников. Однако прокурор мне немотивированно отказал, и остановили самое основное производство. Теоретически никакие следственные действия не могут проводиться теперь годами", — заявляет Стерненко.

Также он обвинил следователя в том, что тот "начал заниматься процессуальным террором: Он отправил мне 5 повесток на каждый день недели с требованием прибыть в 10:00 в СБУ для ознакомления с материалами производства против меня. Хотя ознакомление это мое право, а не обязанность. Тем более что с частью материалов я и так уже ознакомился и планировал сам идти знакомиться еще. Такие действия следователя — это давление, направленное на выполнение противоправного указания Венедиктовой немедленно передать дело в одесский суд и осудить меня за необходимую оборону", — убежден Стерненко.

Как сообщалось, 25 июня СБУ сообщила, что завершила следствие по делу бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

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15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Сергею Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда была указана "воинская часть в Одессе", по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

16 июня, Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора по делу Стерненко по изменению адреса для исполнения пресечения с места прописки в Одессе на постоянное место жительства в Киеве.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru