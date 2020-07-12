В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 26 детей и 96 медиков

12.07.2020 10:35

Укринформ

По состоянию на 12 июля в Украине лабораторно подтверждены 53 521 случай COVID-19, за сутки — 678 новых.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки заболели 678 человек, из них — 26 детей, а также 96 медицинских работников. Были госпитализированы 133 человека, зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 457 пациентов", — сообщил Степанов.

Всего за все время пандемии на территории Украины заболели 53 521 человек, из них — 3 828 детей, а также 7 357 медицинских работников. При этом уже выписаны 26 118 человек, а летальных случаев — 1383.

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За прошедшие сутки в общей сложности было проведено 15 019 тестов, из них — 10 278 исследований методом ПЦР, а также 4 741 исследование методом ИФА.

Больше всего заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 121, Ривненской — 78, Закарпатской — 67, а также в Киеве — 67.

По материалам: ukrinform.ru