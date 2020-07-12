Венгрия ужесточает ограничения на границе, с 15 июля въезд из Украины запретят

12.07.2020 16:27

Укринформ

Венгрия усилила ограничения относительно путешествий через границу после вспышки случаев коронавируса за рубежом, в других странах. Въезд с территории Украины будет запрещен, как из страны, относящейся к "красной зоне" распространения болезни COVID-19.

Об этом пишет NYT со ссылкой на руководителя администрации главы правительства страны Гергея Гуляша.

"Венгрия вводит новые ограничения на трансграничные поездки уже со следующей среды, чтобы предотвратить распространение коронавируса после вспышки новых случаев заболевания в нескольких странах", — говорится в сообщении.

В воскресенье Гуляш заявил на онлайн-конференции, что новые ограничения необходимы для сдерживания коронавируса "за пределами страны", чтобы избежать повторного введения внутреннего карантина.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии, возвращающиеся из стран повышенного риска, должны будут пройти медицинские проверки на границе, им придется также пройти 14-дневный карантин, даже если они не инфицированы. Этого можно будет избежать только с помощью двух отрицательных тестов COVID-19, сделанных в течение предыдущих 5 дней, отметил Гуляш.

То же касается иностранцев, приезжающих из стран "желтой зоны", зато тем, кто будет ехать из "красных" стран, будет запрещен въезд в Венгрию.

Такие страны, как Албания, Косово, Черногория и Украина, относятся к красной категории наряду с некоторыми другими государствами.

Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, РФ, Швеция и Великобритания относятся к странам, определенным как "желтые", поездки из Хорватии — популярного места отдыха для венгров — пока будут осуществляться без ограничений.

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Перечень стран будет регулярно пересматриваться.

Транзитные и грузовые поездки, а также деловые поездки освобождены от применения новых ограничений, но проверки состояния здоровья все же могут проводиться.

В Венгрии, численность населения которой составляет около 10 млн человек, в настоящее время зафиксированы 4 234 случая COVID-19 и 595 смертей в результате пандемии.

В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 млн 847 тыс. 293 человек, из них 7 млн 483 тыс. 287 пациентов выздоровели, а 567 734 — умерли от осложнений.

По материалам: ukrinform.ru