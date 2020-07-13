16 июля Рада рассмотрит проект закона Бужанского об обучении на русском языке в школах

Если парламент примет данный законопроект украинских школах разрешат проводить уроки на русском языке. Примечательно также, что профильный комитет парламент отклонил данный законопроект, но «слуги» всё равно требуют вынести его на голосование.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УП«.

Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко призвал спикера Разумкова внести в повестку дня проект закона No 2362, который касается вопроса обучения в школах на украинском язык. Автором сего законопроекта стал «слуга» Максим Бужанский, который известен своей симпатией к русскому языку.

Примечательно, что ранее профильный комитет отклонил данный проект закона, так как его принятые повлияет на Госбюджет… Но в пропрезидентской фракции настояли на его рассмотрении уже на этой неделе, 16 июля.

Согласно законопроекту Бужанского, каждая школа сама будет выбрать, какие предметы изучать на украинском языке, а какие на русском.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского предлагают принять отдельный закон о статуса русского языка.