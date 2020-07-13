Антоненко снова хотят продлить арест — юрист
Антоненко снова хотят продлить арест — юрист
13.07.2020 15:08
Укринформ
Подозреваемому по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко («Риффмастер») следователи вновь хотят продлить срок содержания под стражей.
Об этом в Facebook написал руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг», приобщенной к защите Антоненко, Леонид Маслов.
«В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о новом продлении заключения», — написал Маслов.
В комментариях к своему посту юрист выложил скрин уведомления, которое было направлено в адрес одного из адвокатов Антоненко, Дмитрия Кругового.
«В соответствии с Главой 6 Уголовного процессуального кодекса Украины сообщаю о необходимости предоставления подозреваемому Антоненко А.С. в уголовном производстве … копии ходатайства о продлении срока содержания под стражей и материалов, которыми обосновывается необходимость продления срока содержания под стражей», — отмечается в сканкопии ходатайства, подписанной старшим следователем по ОВД Василием Бирко.
Согласно этому сообщению, адвокатам Антоненко необходимо явиться 15 июля в 17:00 в ИВС по адресу г. Киев, переулок Косогорный, 7, для участия в предоставлении этих копий.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.
Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Читайте также: Суд отказался отпустить Кузьменко из-под стражи
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.
Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.
Кузьменко и Антоненко в настоящее время находятся в СИЗО.
По материалам: ukrinform.ru