Антоненко снова хотят продлить арест — юрист

13.07.2020 15:08

Укринформ

Подозреваемому по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета ветерану АТО Андрею Антоненко («Риффмастер») следователи вновь хотят продлить срок содержания под стражей.

Об этом в Facebook написал руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг», приобщенной к защите Антоненко, Леонид Маслов.

«В 10:41, когда заседание еще не началось, поступило ходатайство о новом продлении заключения», — написал Маслов.

В комментариях к своему посту юрист выложил скрин уведомления, которое было направлено в адрес одного из адвокатов Антоненко, Дмитрия Кругового.

«В соответствии с Главой 6 Уголовного процессуального кодекса Украины сообщаю о необходимости предоставления подозреваемому Антоненко А.С. в уголовном производстве … копии ходатайства о продлении срока содержания под стражей и материалов, которыми обосновывается необходимость продления срока содержания под стражей», — отмечается в сканкопии ходатайства, подписанной старшим следователем по ОВД Василием Бирко.

Согласно этому сообщению, адвокатам Антоненко необходимо явиться 15 июля в 17:00 в ИВС по адресу г. Киев, переулок Косогорный, 7, для участия в предоставлении этих копий.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко в настоящее время находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru