Это большая ошибка — доктор Комаровский высказался о закрытии школ и университетов из-за коронавируса

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский отметил, что дети и молодежь не находятся зоне риска и легко переносит болезнь, поэтому лишать их нормального обучения — глупо.

Таким мнением детский врач поделился в интервью «Politeka Online«, передает «НБН«.

«Зачем закрывать школы и ВУЗы? Это ужасная ошибка. Потратить кучу денег на самоизоляцию… Хотя их можно было бы потратить на помощь пенсионерам. Это очень странная политика, как по мне».

Комаровский констатировал, что в наибольшей группе риска находятся пенсионеры, поэтому было бы логично больше внимания в период эпидемии уделять именно этой категории:

«Вот почему нельзя ввести отдельное врем покупок в магазинах, аптеках для пенсионеров? К примеру, они могут покупать лишь с 8 до 9 утра, а в другие часы заходить им нельзя. Тогда люди из группы риска будут меньше появляться на улице и меньше контактировать с другими».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.