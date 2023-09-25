В интервью Алесе Бацман Комаровский объяснил, что каждый человек способен снизить влияние стресса на свой организм, следуя простым советам, информирует «НБН».

По словам педиатра, украинцам нужно отвлекаться от текущей повестки, иметь физические нагрузки. Врач утверждает, что также граждане нуждаются в профилактической медицине, поскольку нельзя говорить о ментальном здоровье без контроля артериального давления, уровня глюкозы и налаженного сна.

Комаровский отметил, что медицинская наука знает, что делать с депрессией и ПТСР, поэтому украинцы не должны стесняться обращаться за психологической и психиатрической помощью.

Напомним, что множество граждан страдают от недосыпа из-за войны. Психотерапевт объяснила, как проблемы со сном влияют на ментальное здоровье украинцев.