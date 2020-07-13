Кузьменко разрешили сидеть вместе с ее адвокатами

13.07.2020 12:14

Укринформ

Печерский районный суд разрешил подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко во время заседания по изменению ей меры пресечения сидеть рядом с её адвокатами.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Сейчас Кузьменко сидит рядом со своими защитниками.

Также сейчас выступают её адвокаты, в частности, они комментируют заключения британского эксперта Айвана Бирча, которые есть в материалах производства по убийству Шеремета.

Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский проинформировал, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

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25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Со временем адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что свыше 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

В Нацполиции 2 июля сообщили, что готовы направить в суд дело Шеремета.

По материалам: ukrinform.ru