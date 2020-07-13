Ночные клубы пытаются отменить запрет работать после 23.00 — Ткаченко

13.07.2020 16:55

Укринформ

Владельцы ночных клубов уже пытаются отменить решение Кабинета министров о прекращении работы после 23 часов в рамках карантинных мероприятий.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Владельцы клубов уже пытаются отменить решение о прекращении работы после 23-х. И если центральная власть принципиальна в этом вопросе, хотелось бы, чтобы к пониманию глобальности проблемы подключилась и местная власть. Это способствовало бы значительно более быстрому разрешению ситуации с нарушениями", — отметил он.

Ткаченко отметил, что дерзкая работа ночных клубов во время пандемии коронавируса, когда другие культурные индустрии (кинотеатры, театры, концертные залы) строго придерживаются карантина, была вызовом для власти.

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"Потому что пока одни рассаживают зрителей в масках в "шахматном порядке", другие – позволяют "золотой молодежи" нарушать все возможные карантинные правила", — подчеркнул министр.

Он добавил, что когда в этих клубах собираются сотни людей, это "точно не способствует снижению уровня заболеваемости".

Как сообщалось, за выходные выявлено нарушение карантина в 28 ночных развлекательных заведениях Киева.

Согласно постановления правительства от 8 июля 2020 года, запрещена работа после 23:00 и до 7:00 развлекательных заведений, а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него, заведений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов навынос.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

По материалам: ukrinform.ru