Общественное заявило о погашении €10,5 миллиона долга перед Евроньюс

13.07.2020 16:29

Укринформ

Общественный вещатель полностью погасил задолженность государства в размере 10,5 млн евро перед АО «Евроньюс».

Как сообщается на сайте Общественного, соответствующий акт о сверке взаимных расчетов и отсутствие задолженности ПАО «НСТУ» перед АО «Евроньюс» были подписаны 10 июля.

«В соответствии с гарантией, которую АО «Евроньюс» направило ПАО «НОТУ» и Министерству юстиции Украины, компания обязуется подать все необходимые заявления для закрытия исполнительного производства и всех судебных дел в Швейцарии в течение трех рабочих дней с момента получения последнего платежа. Такие действия АО «Евроньюс» позволят вернуть государству 15 млн евро финансовой гарантии, которая выделялась для проведения «Евровидения-2017», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по информации АО «Евроньюс», первые заявления уже поданы.

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Общественный вещатель напоминает, что этот долг получил в наследство от Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность в 2017 году. НТКУ в 2010 году подписала лицензионный договор с компанией АО «Евроньюс» на шесть лет, однако с 2013 года государство перестало выполнять соответствующие обязательства. 12 мая 2015 года АО «Евроньюс» подало в Хозяйственный суд г.Киева иск о взыскании с НТКУ 10 млн 591 тыс. 224 евро лицензионных платежей за период с февраля 2013 года по февраль 2015 года. В течение нескольких лет продолжались суды.

18 февраля 2020 года исполнительная служба Министерства юстиции открыла исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в пользу «Евроньюс», в связи с чем счета Общественного вещателя были заблокированы свыше 100 дней.

ПАО «НОТУ» вынуждено было начать выплату задолженности государства за счет собственных средств.

«Мы сожалеем, что ситуация с долгом государства перед АО «Евроньюс» продолжалась 10 лет и что Общественному вещателю пришлось погашать задолженность из своего собственного бюджета, который так беспощадно в этом году сокращен секвестром. Надеемся, что когда в Украину вернутся замороженные в Швейцарии с 2017 года 15 млн евро, то уплаченную сумму долга в размере 360 миллионов правительство вернёт Общественному вещателю и мы сможем до конца года воплотить хоть малую часть из наших амбициозных планов на 2020 год», — прокомментировал председатель правления ОАО «НОТУ» Зураб Аласания.

По материалам: ukrinform.ru