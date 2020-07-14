Дело Шеремета: полиция призывает подозреваемых и защиту быстрее читать дело

14.07.2020 16:34

Укринформ

Национальная полиция Украины призывает подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и их защитников не затягивать ознакомление с материалами уголовного производства.

Об этом информирует Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

«Призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 22 мая завершилось досудебное следствие по делу, а подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства.

«С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов по состоянию на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что на этом этапе начало судебного разбирательства этого резонансного дела зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства. В дальнейшем будет принято решение о составлении и утверждении обвинительного акта.

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Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела относительно убийства Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога.

13 июля Киевский апелляционный суд снял с Яны Дугарь электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко в настоящее время находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru