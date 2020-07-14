Этих знаков Зодиака в июле ждут опасные соблазны

В жизни людей – представителей разных Зодиакальных знаков случаются периоды, когда различные соблазны пытаются заставить их свернуть со своего пути.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Астрологи назвали Зодиаков, которым предстоит пережить подобные соблазны в июле.

Рак

Раков будут подстерегать соблазны в бизнесе. Будет казаться, что судьба хочет преподнести шикарные возможности и шансы. В общем то так и будет, различные предложения будут соблазнительны. Однако нужно проявить особую внимательность, так как среди этих предложений могут скрываться опасные уловки, поведясь на которые, можно много потерять. Также Ракам не следует поддаваться на соблазн заработать нечестным путем. Ни к чему другому, кроме испорченной репутации это не приведет.

Bесы

Весы в этот период будут очень чувствительны и порой неконтролируемы в плане эмоций. Из-за чего, они любую даже безобидную шутку могут воспринять как личное оскорбление. Захочется отомстить, чего категорически не рекомендуется делать. Астрологи советуют не опускаться до таких методов, потому что может последовать «ответка» от кармы.

Скорпион

Скорпионы – очень страстные и эмоциональные натуры. Их будет обуревать желание взять от судьбы все сразу и сейчас. Однако страсть может привести к потере самоконтроля. Может возникнуть тяга к противоположному полу, а это чревато для семейных представителей этого знака Зодиака. Придется постараться не поддаться спонтанному соблазну, иначе могут разрушиться отношения.

Kозерог

Хотя Козероги всегда серьезные и сосредоточенные и правильно морально ориентированы, однако это может сыграть с ними злую шутку в июле. Расчетливость Козерога позволит ему определить быстрый и простой способ получить новую должность, но для этого придется переступить через коллегу. И хотя он получит желаемый результат, в душе останется негативный осадок.

Ранее сообщалось о том, для каких Зодиаков середина лета станет стартом для мощного рывка вперед.