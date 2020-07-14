Государство поддержит “Артек" и "Молодую гвардию" на период карантина — закон

14.07.2020 16:16

Укринформ

Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина.

Принятие соответствующего законопроекта №3781 в целом поддержали 354 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон вносит изменения в ст. 1 Закона Украины "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия".

Законом предусмотрена государственная поддержка детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета, возможность осуществления покрытия расходов детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалы.

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Также предлагается предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардия" реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.

Авторы законопроекта прогнозируют, что его принятие позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров "Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих центров.

По материалам: ukrinform.ru