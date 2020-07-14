Ну все, началось: Хабаровск «взорвался» массовыми протестами, на очереди Владивосток (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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В российском Хабаровске обстановка продолжает накаляться, жители протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Хабаровск взорвался массовыми протестами.
Хабаровск «взорвался» массовыми протестами, на очереди Владивосток. Фото: dialog.ua.

На субботу анонсирован крупный митинг, в сетях отмечают, что протесты могут охватить и соседний Владивосток, в котором в последнее время очень возросли протестные настроения. Кремль, опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля, стягивает в регион силовиков.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено массовое шествие горожан по проезжей части, а за толпой митингующих движется колонна автомобилистов.

«Хабаровск в эту минуту. Там ночь. Третьи сутки протестов», «Нас не сломать!», «За колонной людей колонна автомобилистов. Вообще правильно, автомобили сложнее запихивать в автозаки», — комментируют видео в сети.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле что-то неладное, Жириновский прозрел и набросился на Путина с угрозами о народном восстании.


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