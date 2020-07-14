Ну все, началось: Хабаровск «взорвался» массовыми протестами, на очереди Владивосток (Видео)

В российском Хабаровске обстановка продолжает накаляться, жители протестуют против ареста губернатора края Сергея Фургала.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

На субботу анонсирован крупный митинг, в сетях отмечают, что протесты могут охватить и соседний Владивосток, в котором в последнее время очень возросли протестные настроения. Кремль, опасаясь, что ситуация может выйти из-под контроля, стягивает в регион силовиков.

На видео, размещенном в соцсетях, запечатлено массовое шествие горожан по проезжей части, а за толпой митингующих движется колонна автомобилистов.

«Хабаровск в эту минуту. Там ночь. Третьи сутки протестов», «Нас не сломать!», «За колонной людей колонна автомобилистов. Вообще правильно, автомобили сложнее запихивать в автозаки», — комментируют видео в сети.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле что-то неладное, Жириновский прозрел и набросился на Путина с угрозами о народном восстании.