В Кремле что-то неладное: Жириновский «прозрел» и набросился на Путина с угрозами о народном восстании (Видео)

Лояльный к власти лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Государственной думе России, довольно резко высказался в адрес Путина и всего руководства страны и даже пригрозил народным восстанием.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Его острое выступление было вызвано арестом однопартийца. Эта его пламенная речь вызвала бурную реакцию россиян, которые неоднозначно отнеслись к «прозрению» одиозного лидера ЛДПР.

Свое мнение о том, как «прозрел» Жириновский, высказал и опальный оппозиционер Михаил Ходорковский.

Особенно его удивило заявление лидера ЛДПР по поводу голосования за изменения в Конституцию РФ.

«Говорит открытым текстом, что депутаты и губернаторы проталкивали обнуление в обмен на преференции», — отметил оппозиционер.

Ходорковский также удивило, что Жириновский открыто призвал к свержению власти в России.

Видео выступления Жириновского смотрите здесь.

https://t.me/uadialog/5369

Ранее сообщалось о том, что Жириновский открыто выступил против Путина.