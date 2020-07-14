Полярники написали Шкарлету — требуют расследования действий чиновников Антарктического центра

14.07.2020 11:53

Укринформ

Более 30 украинских полярников разных лет зимовки обратились с открытым письмом к и.о. министра образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой провести служебное расследование относительно действий или бездействия должностных лиц Национального антарктического научного центра.

Это обращение имеется в распоряжении Укринформа.

"Мы, участники украинских антарктических экспедиций, очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в Государственном учреждении «Национальный антарктический научный центр»(НАНЦ) после трагического события 8 мая 2020 года — смерти участника 16, 18, 20, 23 и 25 украинских антарктических экспедиций (УАЭ) Василия Омеляновича на украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. По заявлению руководства НАНЦ относительно предварительной причины смерти украинского полярника, Василий Омелянович покончил с собой из-за личных проблем. (…) На наш взгляд, одной из причин, которая привела к трагедии, является безответственная политика формирования личного состава участников украинских антарктических экспедиций, введенная в НАНЦ с 2018 года", — говорится в обращении.

Полярники отмечают кризисные явления, имеющие место в последние два десятилетия. В частности, несмотря на значительно увеличенное финансирование, антарктические экспедиции "проводятся на низком организационном уровне, что дискредитирует Украину и национальную науку на мировом уровне", считают участники УАЭ.

По их словам, отбор кандидатов в состав команд сезонных и зимних экспедиций проходит без проведения должным образом проверок их профессиональных качеств и психического здоровья, без специальных социально-слаживающих мероприятий.

"В частности, при формировании команды зимовщиков 24-й и 25-й украинских антарктических экспедиций часть участников экспедиции не проходила многодневные специальные тренировки вместе с другими зимовщиками, а в обход мер отбора отправлялась на антарктическую станцию «Академик Вернадский» раньше на 2-3 месяца, в составе сезонного отряда. Как следствие — психологическая несовместимость, не обнаруженная специалистами при отборе, предопределяла развитие конфликтных ситуаций с участниками зимней экспедиции во время зимовки 24-й УАЭ", — отмечают авторы обращения.

По тем же причинам, по утверждению полярников, коллектив 25-й УАЭ сократился на одного участника непосредственно перед началом зимовки: ученый-биолог 25-й УАЭ после трех месяцев, проведенных на станции «Академик Вернадский», отказалась оставаться на годовую зимовку, после чего она была возвращена в Украину.

Сейчас на станции «Академик Вернадский» находятся 10 зимовщиков из состава 25-й УАЭ. Каждый из них, кроме выполнения основных обязанностей по должности, по очереди в течение недели выполняет работу повара.

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"При этом НАНЦ в течение 30 дней после трагедии не принял меры, чтобы обеспечить доставку на станцию «Академик Вернадский» дублеров биолога и повара из резервного состава 25-й УАЭ, кандидатуры которых должны быть утверждены по результатам проведенного отбора, хотя их отправленка из порта Пунта-Аренас (Республика Чили) былп возможной вплоть до 14 июня 2020 года", — утверждают полярники.

Они также заявляют, что руководство НАНЦ "фактически самоустранилось от решения вопроса репатриации тела Василия Омеляновича". По их информации, 21 июня американский ледокол «Лоуренс М. Гулд» доставил тело в г.Пунта-Аренас (Чили). Проведена независимая судебно-медицинская экспертиза, все вопросы по отправке тела в Украину пока курируют дипломатические учреждения Украины в Чили.

Полярники отмечают, что об этих и других фактах, имевших место в последние месяцы на станции «Академик Вернадский», они уведомили письменно Офис Президента и Офис генпрокурора и надеются, что обстоятельства смерти Василия Омеляновича будут тщательно расследованы правоохранительными органами, а результаты расследования — обнародованы.

Участники УАЭ рассчитывают и на ответную реакцию Министерства образования и науки и просят "провести служебное расследование в отношении действий или бездействия должностных лиц НАНЦ".

Как сообщалось, 8 мая на станции «Академик Вернадский» погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Омелянович. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Мужчина уже в пятый раз был в экспедиции.

По материалам: ukrinform.ru