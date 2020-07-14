СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака" на взятке в $100 тысяч

Видео

14.07.2020 18:44

Укринформ

Служба безопасности Украины 14 июля задержала одного из фигурантов дела записи разговоров брата главы Офиса Президента Андрея Ермака Дениса на получении 100 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ задержала двух граждан 14 июля в столичном кафе во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды. Среди задержанных — предположительно автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники обещали коммерсанту за 100 тыс. долларов США "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Читайте также: Зеленский знает, кто записал "пленки Ермака"

Как сообщал Укринформ, фигурантам дела о "пленках Ермака" Сергею Шумскому и Дмитрию Штанько 12 мая сожгли мотоцикл и бросили гранату в машину. Соответствующее заявление они подали в ночь на 12 мая в Деснянское райуправление полиции Киева. Вместе с тем, следственно-оперативная группа в салоне автомобиля неизвестного предмета, похожего на гранату, не обнаружила.

Шумский и Штанько были помощниками Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента, и фигурируют на так называемых пленках Ермака. Однако позже они обвинили главу ОП Андрея Ермака и его брата Дениса в коррупции. Братья Ермак обвинения отвергают.

По материалам: ukrinform.ru