В Украину возвращается тепло: до конца недели синоптики прогнозируют до 30ºС

По сообщению Укргидрометцентра в Украину до конца недели вернется тепло.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

В среду, 15 июля, в Украине еще местами пройдут дожди с дневной температурой в пределах 14 – 24 градусов тепла.

Дожди пройдут в северо-восточных областях местами с грозами, в Сумской и Харьковской областях ночью значительные дожди. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер преимущественно западный 2-8 м/сек, в Сумской и харьковской области ожидаются порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, на южном побережье до +17°С, днем – 19-24 градусов тепла.

Также синоптики предупредили, что 15-17 июня в Николаевской, Херсонской, Донецкой области и Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве и области 15 июля без осадков. Температура ночью +12…+14°С, днем ​​+20…+22°С.

16-17 июля в Украине без осадков, кроме западных областей. Температура ночью +11…+16°С, днем 21-26 градусов тепла, на юге страны местами +28…+30°С.

В Киеве и столичной области 16-17 июля без осадков. Температура ночью +11…+16°С, днем +​​21…+26°С.

18-19 июля в западных регионах пройдут дожди, местами значительные, в северных областях, днем ​​19 июля и в большинстве центральных и южных областей местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью +11…+17°С, на юге до +20°С; днем в западных областях +19…+25°С, на юге и юго-востоке страны +27…+33°С, на остальной территории +23…+29°С.

В Киеве и Киевской области 18-19 июля ночью без осадков, днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12…+17°С, днем +​​23…+28°С.

Ранее сообщалось о погоде в Украине 14 июля 2020 года.