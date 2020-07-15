"Доступные лекарства": украинцы могут получить 77 препаратов бесплатно

15.07.2020 12:02

Укринформ

Украинцы могут получить бесплатно 77 лекарственных средств по программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"В программе «Доступные лекарства» 246 лекарственных средств, среди них 77 – пациент может получить бесплатно. В частности, в программе: 187 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы, 1 — для лечения ревматических болезней", — говорится в сообщении.

В НСЗУ напомнили, что все эти лекарства пациенты могут получить по рецепту врача в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.

Отмечается, что единственным исключением является препарат для лечения ревматических болезней, стоимость которого полностью оплачивает пациент.

Получить лекарства по программе "Доступные лекарства" можно более, чем в 8 000 аптек по всей стране, почти 20% из которых находятся в селах и пгт.

В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам 491 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам.

Программе «Доступные лекарства» пользуется 2,3 млн пациентов, 441 тысяча из них проживают в сельской местности. 80% пользователей программы получают по ней лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются самыми распространенными в структуре заболеваемости украинцев.

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Чтобы получить лекарства по программе «Доступные лекарства» пациенту нужно:

— обратиться к врачу, который назначит лекарства и выпишет на них электронный рецепт. В рецепте будет указано международное непатентованное название лекарства – действующее вещество. На ваш телефон поступит смс с номером рецепта и кодом подтверждения, которые нужно будет назвать в аптеке. Если у вас нет телефона, врач предоставит вам информацию о рецепт в распечатанном виде.

— прийти в аптеку, которая участвует в программе и подписала договор с НСЗУ, – такая аптека имеет наклейку на двери «Доступные лекарства». Назвать номер рецепта фармацевту и выбрать лекарство из тех, которые вам предложат. Они будут содержать то действующее вещество, которое выписал вам врач. Это может быть либо бесплатный препарат, или с незначительной доплатой. После того, как вы выбрали нужные лекарства, вы называете фармацевту код подтверждения вашего рецепта.

В НСЗУ также сообщили, что в следующем году предлагается включить в программы лекарства для пациентов, которые перенесли инфаркт или инсульт, и лекарственные средства для людей с расстройствами психики и поведения, в частности, для лечения таких заболеваний как шизофрения, аффективные расстройства, том числе депрессия, невротические расстройства и эпилепсия. Бюджет расширения программы составляет 878 млн грн.

По материалам: ukrinform.ru