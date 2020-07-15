К ослаблению карантина не готовы шесть областей — Минздрав

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15.07.2020 17:06

Укринформ

По состоянию на 15 июля шесть регионов Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская области.

В частности, данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтверждено 55 607 случаев COVID-19, из них за сутки — 836.

По материалам: ukrinform.ru