Глава европейской дипломатии сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Киев получил от государств-членов ЕС военную технику на сумму в 31 миллиард евро, информирует «НБН».
По словам политика, Европейский фонд мира был создан три года назад с целью поддержки партнеров военной техникой, а сейчас он стал основой для поддержки украинцев в борьбе с российскими захватчиками. Из него организация выделила для Киева 6,1 миллиарда евро.
Вице-президент Европейской комиссии отметил, что в общей сложности ЕС после 24 февраля 2022 года предоставил Украине помощь на 31 миллиард евро и эта цифра ежедневно увеличивается.
Боррель добавил, что ЕС предоставляет ВСУ боеприпасы, в частности артиллерийские снаряды, обучает украинских военнослужащих, при этом он считает, что этой помощи недостаточно. Представитель Евросоюза видит необходимость в увеличении производственных мощностей и финансовых ресурсов для поддержки Украины.
Ранее Боррель сообщил, что ЕС может использовать прибыль от замороженных активов РФ для закупки оружия для ВСУ. СМИ сообщили, что Венгрия хочет заблокировать соответствующее решение.
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