Хотим, как Велюр: под Кабинетом министров собрался митинг рестораторов

Владельцы кафе и ресторанов вышли к зданию правительство с требованием разрешить им работать после 23 часов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Информатор«.

15 июля под зданием Кабмина на акцию протеста собрались украинские рестораторы. С собой они принесли кресла и диванчики, которые выставили в ряд. Таким образом рестораторы хотят привлечь внимание Кабмина к вопросу запрета работать барам и ресторанам в ночное время суток.

Как известно, согласно указу правительства, заведения питания в период карантина могут работать всего до 23 часов. Именно это и не устраивает предпринимателей.

А ещё рестораторы возмущены тем, что ресторан «Велюр», владельцем которого является бывший шоумен, а ныне нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, несмотря на запрет работает до утра.

Поэтому на акцию предприниматели принесли плакаты «Хочу, как Велюр» и «Нет запретам».

Напомним, ранее мы писали, что ресторан Тищенко игнорирует указания Кабмина по поводу запрета на работу после 23:00.