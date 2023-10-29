О том, что в приемную к пострадавшему парламентарию, вчера якобы пришли как сотрудники, так и пациенты местного пансионата, попросив предотвратить рейдерский захват неизвестными вооруженными особами, которые угрожали жизням обратившихся, и предупреждали их о последующем выселении, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Николая Тищенко.

По словам Тищенко, он 28-го октября неустанно боролся «с этой мафией», фактически до поздней ночи, и именно в процессе этого противостояния, в присутствии полиции, ему нанес удар Журбенко Василий, представившийся главой охраны «Укры» и сотрудником «Интерпола». Тищенко утверждает, что данная особа перед этим вела себя агрессивно, унижала его помощников, провоцировала правоохранителей и всех присутствующих, одновременно запугивая женщин и работниц пансионата.

В итоге, пострадавшая сторона (в лице Тищенко) подала заявление в Нацполицию относительно «нападения во время исполнения депутатских полномочий», и уже начато досудебное расследование по ст. 125-й (о преднамеренном легком телесном повреждении) «Криминального кодекса Украины».

Ранее мы писали о том, как Тищенко пытался оправдаться после скандала с поездкой в Таиланд.