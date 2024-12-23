В понедельник, 23 декабря, в Бабушкинском районном суде Днепра состоялось заседание по делу об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken ГУР МОУ Дмитрия Мазохи, которое Тищенко проигнорировал, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

Скандальный депутат не впервые не явился в зал суда, кроме того, его должны были привести на заседание принудительно, как и другого фигуранта дела – бывшего полицейского Богдана Писаренко. Прокурор сообщал, что политик обещал прибыть на заседание самостоятельно.

В комментарии ТСН.ua потерпевший заявил, что он хочет, чтобы Тищенко ответил за свои поступки и действия. По его словам, представитель народа, депутат дискредитировал военнослужащих.

Напомним, в июне в центре Днепра «охрана» скандального политика силой задержала Мазоху, который гулял на улице с младенцем в коляске. Неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах незаконно удерживали и нанесли повреждения бывшему бойцу спецподразделения Kraken.

Нардеп и его телохранитель оказались под круглосуточным домашним арестом. Однако в ноябре политика заметили на улицах Киева. Позже столичный суд продлил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 декабря.

Ранее в ГБР сообщали, сколько лет тюрьмы грозит Тищенко по факту событий в Днепре.