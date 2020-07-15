Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 15 июля

После небольшого снижения прироста числа заболевших, в Украине, за прошедшие сутки, снова выявили более 800 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом поражены почти 13,5 миллиона людей.

Об этом передает «НБН«.

Согласно утренним данным СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 836 новых заболевших коронавирусом. Теперь общее число зараженных в Украине остановилось на отметке в 55 607. Из них:

умерли — 1 427 (+ 15 за день) выздоровели — 28 131 (+ 977 за день) продолжают лечение — 26 049

В последние дни прирост заболевших становил чуть больше 600 случаев в день, но сегодня мы снова видим более 800 новых зараженных. К счастью, даже с таким приростом зараженных, число выздоровевших за день всё равно больше.

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:

Львовская область — 7 425 (+ 171)

г. Киев — 6 497 (+ 147)

Черновицкая область — 5 208 (+ 24)

Ровенская область — 4 782 (+ 42)

Закарпатская область — 4 112 (+ 57)

Ивано-Франковская область — 3 178 (+ 51)

Киевская область — 3 128 (+ 38)

Волынская область — 3 117 (+ 37)

Харьковская область — 2 787 (+ 64)

Одесская область — 2 314 (+ 56)

Тернопольская область — 2 292 (+ 16)

Винницкая область — 2 194 (+ 46)

Житомирская область — 1 550 (+ 8)

Днепропетровская область — 1 155 (+ 9)

Хмельницкая область — 922 (+ 13)

Черкасская область — 771 (+ 16)

Донецкая область — 767 (+ 2)

Кировоградская область — 674 (+ 0)

Запорожская область — 631 (+ 9)

Черниговская область — 624 (+ 12)

Николаевская область— 494 (+ 7)

Сумская область — 346 (+ 5)

Полтавская область — 337 (+ 3)

Херсонская область — 205 (+ 1)

Луганская область — 97 (+ 2)

Больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области (+ 171) и Киеве (+ 147). Вообще не зафиксировано новых зараженных только в Кировоградской области.

Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день официально зафиксировано уже 13 463 546 (+ 221 914 за день) случаев COVID-19. Из этого количества:

умерли — 581 375 (+ 5 734 за день) вылечились — 7 853 670 (+ 145 523 за день)

Наибольшее число зараженных зафиксировано в:

США — 3 545 077

Бразилия — 1 931 204

Индия — 937 844

Россия — 739 947

Перу — 333 867

Чили — 319 493

Мексика — 311 486

Испания — 303 699

ЮАР — 298 292

Великобритания — 291 373

Иран — 262 173

Пакистан — 255 769

Италия — 243 344

Саудовская Аравия — 237 803

Турция — 214 993

Франция — 209 640

Германия — 200 766

Бангладеш — 190 057

Колумбия — 159 898

Канада — 110 350

Аргентина — 106 910

Катар — 104 533

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве могут продлить до кона 2021 года.