Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 15 июля
После небольшого снижения прироста числа заболевших, в Украине, за прошедшие сутки, снова выявили более 800 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом поражены почти 13,5 миллиона людей.
Об этом передает «НБН«.
Согласно утренним данным СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 836 новых заболевших коронавирусом. Теперь общее число зараженных в Украине остановилось на отметке в 55 607. Из них:
- умерли — 1 427 (+ 15 за день)
- выздоровели — 28 131 (+ 977 за день)
- продолжают лечение — 26 049
В последние дни прирост заболевших становил чуть больше 600 случаев в день, но сегодня мы снова видим более 800 новых зараженных. К счастью, даже с таким приростом зараженных, число выздоровевших за день всё равно больше.
Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:
- Львовская область — 7 425 (+ 171)
- г. Киев — 6 497 (+ 147)
- Черновицкая область — 5 208 (+ 24)
- Ровенская область — 4 782 (+ 42)
- Закарпатская область — 4 112 (+ 57)
- Ивано-Франковская область — 3 178 (+ 51)
- Киевская область — 3 128 (+ 38)
- Волынская область — 3 117 (+ 37)
- Харьковская область — 2 787 (+ 64)
- Одесская область — 2 314 (+ 56)
- Тернопольская область — 2 292 (+ 16)
- Винницкая область — 2 194 (+ 46)
- Житомирская область — 1 550 (+ 8)
- Днепропетровская область — 1 155 (+ 9)
- Хмельницкая область — 922 (+ 13)
- Черкасская область — 771 (+ 16)
- Донецкая область — 767 (+ 2)
- Кировоградская область — 674 (+ 0)
- Запорожская область — 631 (+ 9)
- Черниговская область — 624 (+ 12)
- Николаевская область— 494 (+ 7)
- Сумская область — 346 (+ 5)
- Полтавская область — 337 (+ 3)
- Херсонская область — 205 (+ 1)
- Луганская область — 97 (+ 2)
Больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области (+ 171) и Киеве (+ 147). Вообще не зафиксировано новых зараженных только в Кировоградской области.
Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день официально зафиксировано уже 13 463 546 (+ 221 914 за день) случаев COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 581 375 (+ 5 734 за день)
- вылечились — 7 853 670 (+ 145 523 за день)
Наибольшее число зараженных зафиксировано в:
- США — 3 545 077
- Бразилия — 1 931 204
- Индия — 937 844
- Россия — 739 947
- Перу — 333 867
- Чили — 319 493
- Мексика — 311 486
- Испания — 303 699
- ЮАР — 298 292
- Великобритания — 291 373
- Иран — 262 173
- Пакистан — 255 769
- Италия — 243 344
- Саудовская Аравия — 237 803
- Турция — 214 993
- Франция — 209 640
- Германия — 200 766
- Бангладеш — 190 057
- Колумбия — 159 898
- Канада — 110 350
- Аргентина — 106 910
- Катар — 104 533
Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве могут продлить до кона 2021 года.