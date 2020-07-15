Коронавирус в Украине и мире: актуальная информация по состоянию на 15 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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После небольшого снижения прироста числа заболевших, в Украине, за прошедшие сутки, снова выявили более 800 новых случаев COVID-19. В мире опасным вирусом поражены почти 13,5 миллиона людей.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — irda.gov.ua

Об этом передает «НБН«.

Согласно утренним данным СНБО в Украине за вчерашний день было подтверждено 836 новых заболевших коронавирусом. Теперь общее число зараженных в Украине остановилось на отметке в 55 607. Из них:

  1. умерли — 1 427 (+ 15 за день)
  2. выздоровели — 28 131 (+ 977 за день)
  3. продолжают лечение — 26 049

В последние дни прирост заболевших становил чуть больше 600 случаев в день, но сегодня мы снова видим более 800 новых зараженных. К счастью, даже с таким приростом зараженных, число выздоровевших за день всё равно больше.

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 7 425 (+ 171)
  • г. Киев — 6 497 (+ 147)
  • Черновицкая область — 5 208 (+ 24)
  • Ровенская область — 4 782 (+ 42)
  • Закарпатская область — 4 112 (+ 57)
  • Ивано-Франковская область — 3 178 (+ 51)
  • Киевская область — 3 128 (+ 38)
  • Волынская область — 3 117 (+ 37)
  • Харьковская область — 2 787 (+ 64)
  • Одесская область — 2 314 (+ 56)
  • Тернопольская область — 2 292 (+ 16)
  • Винницкая область — 2 194 (+ 46)
  • Житомирская область — 1 550 (+ 8)
  • Днепропетровская область — 1 155 (+ 9)
  • Хмельницкая область — 922 (+ 13)
  • Черкасская область — 771 (+ 16)
  • Донецкая область — 767 (+ 2)
  • Кировоградская область — 674 (+ 0)
  • Запорожская область — 631 (+ 9)
  • Черниговская область — 624 (+ 12)
  • Николаевская область— 494 (+ 7)
  • Сумская область — 346 (+ 5)
  • Полтавская область — 337 (+ 3)
  • Херсонская область — 205 (+ 1)
  • Луганская область — 97 (+ 2)

Больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области (+ 171) и Киеве (+ 147). Вообще не зафиксировано новых зараженных только в Кировоградской области.

Что касается ситуации с коронавирусом в мире, то на сегодняшний день официально зафиксировано уже 13 463 546 (+ 221 914 за день) случаев COVID-19. Из этого количества:

  1. умерли — 581 375 (+ 5 734 за день)
  2. вылечились — 7 853 670 (+ 145 523 за день)

Наибольшее число зараженных зафиксировано в:

  • США — 3 545 077
  • Бразилия — 1 931 204
  • Индия — 937 844
  • Россия — 739 947
  • Перу — 333 867
  • Чили — 319 493
  • Мексика — 311 486
  • Испания — 303 699
  • ЮАР — 298 292
  • Великобритания — 291 373
  • Иран — 262 173
  • Пакистан — 255 769
  • Италия — 243 344
  • Саудовская Аравия — 237 803
  • Турция — 214 993
  • Франция — 209 640
  • Германия — 200 766
  • Бангладеш — 190 057
  • Колумбия — 159 898
  • Канада — 110 350
  • Аргентина — 106 910
  • Катар — 104 533

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Киеве могут продлить до кона 2021 года.


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