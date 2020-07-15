Кредиты через сим-карты: 25 мошеннических call-центров выманивали деньги в интернете

15.07.2020 12:08

Укринформ

В течение 2019-2020 годов Служба безопасности Украины пресекла деятельность 25 нелегальных call-центров с оборотом в десятки миллионов гривень, которые участвовали в мошеннических схемах по выманиванию у граждан денег в интернете.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Объемы такого мошенничества растут одновременно с распространением электронной коммерции, довольно часто call-центры являются одной из цепочек преступного механизма. Киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией осуществляют комплексные меры по локализации и блокированию таких схем. Благодаря действиям работников правоохранительных органов за этот период было проведено 45 обысков у организаторов сделок, изъято свыше 600 единиц оборудования, 14 лицам объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений. Например, в июне 2020 года были разоблачена организованная преступная группировка в Кривом Роге. Её участники выманивали у граждан персональные данные, инициировали якобы «восстановление» сим-карт, а потом оформляли от чужого имени онлайн-кредиты. Таким образом мошенники похитили свыше 1 миллиона гривень у граждан. От сделки пострадали свыше 300 человек. Четыре человека из группы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В основном киберспециалисты СБУ отмечают, что наиболее распространенные схемы у мошенников: выманивание у граждан персональных данных или реквизитов банковских карт, втягивание их в псевдоинвестиционные проекты, оформление кредитов на чужое имя, продажа фальсифицированных или отсутствующих товаров.

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К работе этих фейковых call-центров организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих. И довольно часто используют мощности российских компаний, находящихся под санкциями в Украине.

Для комплексного противодействия мошенничеству киберспециалисты СБУ не только проводят общегосударственные спецмероприятия, но и рекомендуют гражданам повышать свою осведомленность в этом вопросе. В частности, рекомендуется не раскрывать персональную информацию и данные банковских карточек и не фиксировать их на сомнительных веб-ресурсах, консультироваться только в call-центрах банков, где вы обслуживаетесь, не участвовать в подозрительных финансовых операциях и проектах.

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По материалам: ukrinform.ru