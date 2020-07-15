Новый сбор в аэропортах не повлияет на цену билетов — Криклий

15.07.2020 17:00

Укринформ

Государственный сбор за вылет авиапассажиров, введенный на законодательном уровне, не повлияет на цену авиабилетов.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга 15 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Иностранные компании и большинство наших авиаперевозчиков осуществляли эти авиасборы (за вылет пассажиров — ред.), платили их вовремя. Поэтому на цене билета это никак не должно отразиться", — сказал Криклий.

Он пояснил, что ранее вопрос выплаты сбора за вылет авиапассажиров регулировался соответствующим постановлением Кабинета министров Украины. По словам Криклия, это создавало ситуацию, когда некоторые авиакомпании обращались в суд с требованием освободить их от этих выплат и поэтому возникла необходимость урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Читайте также: Криклий назвал условия въезда для украинцев в пять самых популярных стран

Криклий подчеркнул, что принятый ВР закон был чисто техническим.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 13 июля приняла Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины». Он определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, улетающего из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины.

По материалам: ukrinform.ru