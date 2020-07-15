Офис генпрокурора мониторит все, что связано с нападениями на активистов — Венедиктова
Офис генпрокурора мониторит все, что связано с нападениями на активистов — Венедиктова
15.07.2020 19:12
Укринформ
В Офисе генерального прокурора сейчас мониторят все, что связано с нападениями на активистов и общественных деятелей.
Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.
«Все, что касается нападений на активистов, общественных деятелей – сейчас это все мониторится Офисом генерального прокурора», — сказала Венедиктова.
Как сообщал Укринформ, в частности, 9 июля, в Одессе было совершено нападение на Владимира Савченко — лидера общественной организации "Спільна мета", которая противодействует незаконной застройке побережья.
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Член фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук 14 июля заявил, что направит обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Венедиктовой относительно расследования нападения этого одесского активиста.
По материалам: ukrinform.ru