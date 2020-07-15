Офис генпрокурора мониторит все, что связано с нападениями на активистов — Венедиктова

15.07.2020 19:12

Укринформ

В Офисе генерального прокурора сейчас мониторят все, что связано с нападениями на активистов и общественных деятелей.

Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.

«Все, что касается нападений на активистов, общественных деятелей – сейчас это все мониторится Офисом генерального прокурора», — сказала Венедиктова.

Как сообщал Укринформ, в частности, 9 июля, в Одессе было совершено нападение на Владимира Савченко — лидера общественной организации "Спільна мета", которая противодействует незаконной застройке побережья.

Читайте также: Весной за преступления суды "посадили" более 4 тысяч человек — Венедиктова

Член фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук 14 июля заявил, что направит обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Венедиктовой относительно расследования нападения этого одесского активиста.

По материалам: ukrinform.ru